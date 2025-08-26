"Não foi nada de especial." Japonês de 102 anos é o mais velho a escalar o Monte Fuji

Caminhadas diárias de uma hora e escalar uma montanha quase todas as semanas. Assim se preparou o japonês Kokichi Akuzawa, de 102 anos, para alcançar, a 5 de agosto, o cume de 3776 metros, tornando-se a pessoa mais velha a subir ao Monte Fuji, uma proeza agora reconhecida pelo Guinness World Records.Esta não foi a primeira vez que Akuzawa subiu ao ponto mais alto do Japão. Ao 96 anos fez o mesmo, mas agora, e depois de lutar contra uma insuficiência cardíaca, o desafio tornou-se (ainda) mais difícil. "Estou seis anos mais velho do que da última vez que subi. Já estive lá e vi a vista muitas vezes, não foi nada de especial. Da última vez também cheguei ao cume", desvalorizou, no entanto, à AFP este apaixonado por caminhadas e criador de gado aposentado de Gunma, na região central do Japão, onde é o presidente honorário do Clube de Montanhismo. Com o certificado oficial do Guinness World Records, Akuzawa admitiu, porém, que "foi difícil" e a sensação de chegar ao cume "foi bastante diferente da última vez". "Estou impressionado por ter chegado ao topo. Não o teria conseguido sem a ajuda de todos. Estou satisfeito agora", declarou, citado no comunicado do Guinness World Records.É voluntário num centro de cuidados a idosos, ensina pintura e agora tem o título de homem mais velho a escalar o Monte Fuji, que é também um vulcão. Antes, em 2022, já tinha conquistado o Nabewariyama (1272 metros), igualmente no Japão, para celebrar o seu 99.º aniversário.Em janeiro, o japonês sofreu uma queda quando subia uma montanha perto de sua casa, foi diagnosticado com herpes-zóster, tendo sido depois hospitalizado com insuficiência cardíaca, o que preocupou os familiares. Mas nada o deteve na sua preparação para atingir o topo do Monte Fuji. Fazia parte do seu treino acordar todos os dias cedo para caminhar durante uma hora e quase todas as semanas subia a uma montanha. “A sua recuperação foi tão rápida que os médicos ficaram surpreendidos”, disse Yukiko, a filha de 75 anos, à agência de notícias francesa.Desta forma, às 8h40 da manhã do dia 3 de agosto, Kokichi "começou a subir o Monte Fuji pela rota Yoshida". "É a mais fácil das quatro rotas que levam ao cume, mas ainda assim está longe de ser simples. Normalmente, leva cerca de seis horas para chegar ao topo, o que significa que essa tentativa monumental seria difícil para Kokichi", explicou o Guinness. Ao fim de três dias e duas noites, e apesar de ter pensado em desistir, o japonês alcançou o objetivo, tendo tido a companhia de uma das netas que é enfermeira, um dos elementos da equipa que acompanhava Kokichi Akuzawa. "Assinou o livro de visitas do Santuário Fujisan Sengen. No momento de sua incrível façanha, sentiu mais alívio do que entusiasmo", referiu o Guinness World Records.Reconheceu que a subida ao topo do Monte Fuji foi mais dura do que a última vez e agradeceu a todos que o acompanharam neste desafio. Mas ao ser questionado se voltará a fazer o mesmo, afirmou, em tom de brincadeira: "Nunca mais"."Se me perguntarem no próximo ano, talvez a resposta seja diferente, mas, para já, estou feliz com esta escalada", declarou.