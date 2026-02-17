Jesse Jackson em manifestação.
Morreu Jesse Jackson, ativista pelos direitos dos afro-americanos

Pastor batista e ativista político dos Estados Unidos, trabalhou de perto com Martin Luther King. Morreu esta terça-feira, dia 17, aos 84 anos, anunciou a família.
Carla Alves Ribeiro
Foi um dos principais nomes da luta contra o racismo e a desigualdade racial nos Estados Unidos, especialmente a partir dos anos 1960, tendo trabalhado de perto com Martin Luther King. A notícia da morte de Jesse Jackson, aos 84 anos, foi dada esta terça-feira, dia 17 de fevereiro, pela família. “Ele faleceu hoje em paz rodeado pela sua família”, disse a família do pastor nascido em 1941 na Carolina do Sul, em comunicado citado pela agência Lusa.

Jesse Jackson

