Morreu Jesse Jackson, ativista pelos direitos dos afro-americanos

Foi um dos principais nomes da luta contra o racismo e a desigualdade racial nos Estados Unidos, especialmente a partir dos anos 1960, tendo trabalhado de perto com Martin Luther King. A notícia da morte de Jesse Jackson, aos 84 anos, foi dada esta terça-feira, dia 17 de fevereiro, pela família. "Ele faleceu hoje em paz rodeado pela sua família", disse a família do pastor nascido em 1941 na Carolina do Sul, em comunicado citado pela agência Lusa.Em atualização