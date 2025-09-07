Metro de Londres em greve até quinta-feira perturba deslocação a milhões de pessoas

Uma greve quase total dos funcionários do metro de Londres que começou este domingo, 07 de setembro, e deve continuar até quinta-feira, está a perturbar o transporte de milhões de pessoas na capital britânica. A operadora Transport for London (TFL), que administra o conhecido “Tube”, anunciou que haverá pouco ou nenhum serviço até quinta-feira em todas as 11 linhas.Este domingo, várias linhas estavam paralisadas e estações fechadas devido à greve convocada pelo sindicato dos transportes RMT, envolvendo motoristas, agentes de sinalização e manutenção, num protesto contra os níveis salariais e as condições de trabalho. Os autocarros e algumas linhas específicas, como a recente Elizabeth Line, não são afetados, segundo os responsáveis.Esta é a primeira greve de grande dimensão no metro, que transporta até cinco milhões de passageiros por dia, desde março de 2023, quando o país estava a sofrer uma inflação muito elevada devido à guerra na Ucrânia, e os trabalhadores protestaram por aumentos salariais.Os grevistas recusam, nomeadamente, a proposta de aumento de 3,4% da direção da TFL e exigem uma redução das horas de trabalho semanais. Dois concertos do cantor americano Post Malone, previstos para hoje e segunda-feira no Tottenham Hotspur Stadium, foram adiados para datas posteriores.O Live Nation UK, organizador do concerto, justificou na rede social X que “sem o serviço do metro, é impossível que as pessoas possam ir ao concerto e regressar a casa em segurança”..Polícia detém 890 pessoas pró-Palestina em Londres.Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em hospital de Londres é revelada após 34 anos (veja as fotos)