Marinha francesa apreende 10 toneladas de cocaína ao largo da África Ocidental

A marinha de França anunciou esta quinta-feira, 25 de setembro, a apreensão de quase 10 toneladas de cocaína num navio de pesca que navegava ao largo da costa da África Ocidental, sem estar registado em qualquer país.A prefeitura marítima do Atlântico revelou que a operação, lançada na segunda-feira, envolveu dois navios da marinha francesa."Um total de 9,6 toneladas de cocaína, com um valor estimado de quase 519 milhões de euros, foram apreendidas a bordo do navio", afirmou a prefeitura, numa nota.No comunicado sublinhou-se que o navio não estava registado em qualquer Estado, mas não forneceu quaisquer detalhes sobre a tripulação. . Neste tipo de operações realizadas junto à costa africana, as drogas apreendidas são geralmente destruídas e o navio fica então livre para retomar a viagem.A marinha francesa atuou no âmbito da missão naval Corymbe, através da qual a França mantém uma presença na África Ocidental e no Golfo da Guiné.Até ao final de agosto, a marinha francesa já tinha apreendido quase seis toneladas de cocaína ao largo da costa da África Ocidental, zona que inclui Cabo Verde e Guiné-Bissau.Na altura, o Chefe do Estado-Maior Naval francês, almirante Nicolas Vaujour, sublinhou que as apreensões efetuadas pela marinha em todo o mundo em 2025 já tinham atingido um recorde histórico, ultrapassando 45 toneladas.