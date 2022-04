Pelo menos 39 mortos e 100 feridos em ataque em estação de comboios

Pelo menos 39 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas num ataque que atingiu esta sexta-feira de manhã a estação ferroviária de Kramatorsk, leste da Ucrânia, quando centenas de pessoas esperavam no local para fugir da região, segundo fontes locais.

O balanço provisório de vítimas deste ataque foi fornecido pelo chefe da companhia ferroviária ucraniana, que está a ser citado pelas agências noticiosas Associated Press (AP) e France-Presse (AFP).

Entretanto, o governador da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, disse que "milhares de civis" estavam na estação no momento do ataque.

Inicialmente, o diretor da Ukrzaliznytsia, companhia de caminhos de ferro da Ucrânia, Oleksandre Kamychine, disse que mais de 30 pessoas morreram e que pelo menos 100 pessoas ficaram feridas quando pelo menos um rocket atingiu a gare ferroviária de Kramatorsk. Entretanto, o governador regional Pavlo Kyrylenk revelou que havia pelo menos 39 mortos.

O mesmo responsável denunciou um "ataque deliberado".

União Europeia condena ataque

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, condenou o ataque russo a uma estação ferroviária de Kramatorsk, na Ucrânia, que provocou esta sexta-feira pelo menos 35 mortes.

"Condeno veementemente o ataque indiscriminado desta manhã contra uma estação de comboio em Kramatorsk pela Rússia, que matou dezenas de pessoas e deixou muitas mais feridas", escreveu Borrell, na sua conta na rede social Twitter.

O Alto Representante para a Política Externa e de Defesa da UE acrescentou ainda que o ataque com rockets à estação "é mais uma tentativa de fechar vias de saída para aqueles que fogem desta guerra injustificada e de causar sofrimento humano".

Zelensky denuncia "maldade sem limites" em reação a ataque contra estação ferroviária

O Presidente da Ucrânia denunciou esta sexta-feira uma "maldade sem limites" desencadeada pela Rússia após um ataque contra uma estação ferroviária no leste ucraniano que fez várias vítimas, quando milhares de pessoas esperavam no local para fugir da região.

"Sem a força e a coragem para nos enfrentar no campo de batalha, destroem cinicamente a população civil. Esta é uma maldade que não conhece limites. E se não for punida, nunca parará", escreveu Volodymyr Zelensky na rede Telegram, denunciando os métodos "desumanos" das forças russas.

De acordo com o chefe de Estado ucraniano, o ataque ocorrido esta sexta-feira de manhã é a "prova" de que a Rússia "extermina" a população civil.

Na mesma mensagem, Volodymyr Zelensky afirmou que se tratou de um ataque com mísseis Tochka-U contra uma estação de comboios "onde se encontravam milhares de civis à espera de serem retirados", indicando ainda que "a polícia e as forças especiais estão no terreno".

"Foi um míssil Tochka, uma bomba de fragmentação", disse, por sua vez, em declarações à France-Presse (AFP) um agente da polícia ucraniana que se encontrava na estação.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.611 civis, incluindo 131 crianças, e feriu 2.227, entre os quais 191 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,3 milhões para os países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.