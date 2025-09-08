Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bayrou discursou durante cerca de 40 minutos na Assembleia Nacional.
Bayrou discursou durante cerca de 40 minutos na Assembleia Nacional. EPA/YOAN VALAT
Macron afasta eleições e anuncia sucessor de Bayrou dentro de dias

Sem surpresas, primeiro-ministro perdeu moção de confiança - 194 votos a favor e 364 contra - e apresenta a demissão ao presidente. Franceses prometem “bloquear tudo” num protesto já quarta-feira.
Susana Salvador
Emmanuel Macron
França
Internacional
François Bayrou
