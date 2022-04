Ursula Von der Leyen e Josep Borrell já estão a caminho de Kiev. Segundo o Estado Maior do exército ucraniano, a Rússia lançou nas últimas 24 horas sete ataques nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, que foram repelidos. E as autoridades de Odessa denunciaram um ataque de mísseis disparados do mar.