Alexei Navalny condenado por novas acusações de peculato

O líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, foi esta terça-feira considerado culpado de acusações de peculato que podem prolongar significativamente a sua pena de prisão.

"Navalny cometeu fraude - roubo de propriedade através de um grupo organizado", disse a juíza Margarita Kotova, segundo um jornalista da AFP presente no julgamento.

Navalny, que na Rússia tem sido o crítico mais veemente de Vladimir Putin, foi preso no ano passado devido a acusações de fraude após sobreviver a um envenenamento, em agosto de 2020, com uma arma química de fabrico russo (Novichok), pelo qual acusa os serviços secretos do Kremlin.

O julgamento desta terça-feira envolveu acusações adicionais de peculato e contestação a acusações judiciais.

Navalny foi julgado na colónia prisional nos arredores de Moscovo, onde está a cumprir uma pena de dois anos e meio, apesar de o Ocidente exigir insistentemente a sua libertação.

O opositor russo apareceu no tribunal improvisado vestido com o seu uniforme preto da prisão, com os jornalistas a assistir à condenação através de vídeo.

Enquanto a juíza lia o veredicto, Navalny escutava atentamente, por vezes sorrindo.

A acusação diz que Navalny roubou, para uso pessoal, vários milhões dólares doados às suas organizações políticas.