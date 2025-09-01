Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Israel cometeu “todos os erros possíveis” na ofensiva em Gaza
MOHAMMED SABER / EPA
Internacional

Israel cometeu “todos os erros possíveis” na ofensiva em Gaza

Relatório afirma que na operação Carruagens de Gideão, levada a cabo entre maio e agosto, o Exército geriu mal os seus recursos e fragilizou o apoio internacional a Telavive.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Israel
Gaza
