Infantas Elena e Cristina vacinadas em Abu Dhabi

As infantas espanholas Elena e Cristina já foram vacinadas contra a covid-19. As irmãs do rei Filipe VI aproveitaram uma viagem a Abu Dhabi para ver o pai Juan Carlos e foram imunizadas na capital dos Emirados Árabes Unidos, avançou o El Confidencial e confirmou o El Mundo.

As duas irmãs, que estiveram duas semanas ao lado do pai no país do Golfo Pérsico, anteciparam-se assim ao plano de vacinação de Espanha, uma vez que não pertencem a nenhum grupo prioritário, pois têm apenas 57 e 55 anos, respetivamente, e não exercem nenhuma profissão de risco.

Elena trabalha na Fundação Mapfre e Cristina nas fundações Aga Khan e La Caixa, em Genebra e Barcelona.

Também Juan Carlos foi vacinado, embora o Rei Emérito seja maior de 80 anos e um paciente de risco, devido a outras doenças, até porque teve um tumor no pulmão e foi operado ao coração.

As infantas foram imunizadas com doses da vacina chinesa Sinopharm, cuja eficácia é de 86% e que ainda não está disponível no catálogo de vacinas aprovado pela União Europeia.

Abu Dhabi começou a vacinar no dia 23 de dezembro, tendo tido acesso rápido e massivo à vacina depois de ter participado na fase 3 do ensaio clínico.

Da família real espanhola ainda ninguém se pronunciou sobre a vacinação das infantas, que oficialmente não pertencem à Casa Real.