Incêndio em unidade covid-19 de hospital faz quatro mortos

Quatro pessoas morreram, esta sexta-feira, na sequência de um incêndio que atingiu a unidade dedicada ao tratamento de doentes com covid-19 do Hospital Municipal Dr. Nestor Piva, em Aracaju, no Brasil. O número de vítimas foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O incêndio deflagrou cerca das 06:30 (10:30 em Lisboa) e na área covid-19 estavam cerca de 60 doentes internados, dos quais 35 tiveram que ser transferidos devido ao incêndio, conforme noticia o portal online G1, da Globo, que cita a autoridade de saúde municipal.

Entre as vítimas mortais, está uma mulher, de 77 anos, que morreu quando estava a ser transferida para o Hospital de Urgência Governador João Alves Filho de Urgência de Sergipe (Huse), adianta ainda o site.

"Este incêndio pode ser considerado de grandes proporções devido às consequências. O problema maior foi a quantidade de fumo acumulado na área Covid e a retirada das vítimas, que estavam acamadas, e a organização para a remoção até outras unidades hospitalares", explicou o capitão do Corpo de Bombeiros, Breno Queiroz., ao G1.

Quando o fumo começou a espalhar-se pelo hospital, os profissionais de saúde iniciaram de imediato a retirada dos doentes.

A imprensa local relatou que funcionários atenderam, no exterior do edifício, os pacientes enquanto aguardavam transferência para outras unidades de saúde.

Veículos e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levaram cilindros de oxigénio para as vítimas.

O prefeito de câmara de Aracaju, Edvaldo Nogueira, responsáveis da proteção civil, bombeiros e agentes das polícias acompanhavam a emergência causada pelo incêndio.

"Assim que soube do incêndio ocorrido no Hospital Nestor Piva, vim até o local para acompanhar os trabalhos, prestar assistência aos pacientes e passar todas as orientações devidas para as equipas da prefeitura", informou o prefeito de Aracaju em mensagem na rede social Twitter.

Assim que soube do incêndio ocorrido no Hospital Nestor Piva, vim até o local para acompanhar os trabalhos, prestar assistência aos pacientes e passar todas as orientações devidas para as equipes da @prefaracaju. pic.twitter.com/yewm3PzVpu - Edvaldo Nogueira (@EdvaldoNogueira) May 28, 2021

Num comunicado, a direção do Centro Médico do Trabalhador, responsável pela gestão do Hospital Doutor Nestor Piva, destacou que a situação foi controlada.

"O local do incêndio já está sendo periciado e outro local já sendo providenciado com urgência para reabertura do hospital", concluiu a nota.

O Brasil registou 456 674 óbitos e 16.342.162 infeções por covid-19 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.513.088 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.