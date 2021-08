Ida atinge o Louisiana com ventos de 240 km/h no aniversário do Katrina

O olho do furacão Ida chegou às 12.55 locais (17.55 em Lisboa) a Port Fourchon, no sudeste do Louisiana, com ventos de 240 km/h, no 16.º aniversário da chegada do Katrina. É uma tempestade "extremamente perigosa" de categoria 4, a segunda mais elevada da escala Saffir-Simpson.

A força do vento equipara-o ao furacão Laura, que atingiu o estado no ano passado, e um furacão em 1856. Este foi o mais forte desde que há registo.

"É doloroso pensar noutra tempestade poderosa como o furacão Ida chegar a terra neste aniversário, mas cada tempestade é diferente, todas têm os seus próprios desafios, mas também quero que saibam que não somos o mesmo estado que eramos há 16 anos", disse o governador do Louisiana, John Bel Edwards, antes de a tempestade chegar.

No Katrina, os diques que protegiam Nova Orleães cederam, deixando 80% da cidade alagada, prejudízos de cem mil milhões de dólares e 1800 mortos. A proteção foi reforçada desde então, mas Bel Edwards disse que o Ida, que poderia ser o pior furacão desde 1856, era "um sério teste ao sistema".

As previsões são que o furacão cause "tempestades com risco de vida, ventos com danos potencialmente catastróficos e inundações por chuvas", segundo o Centro Nacional de Furacões.

Os estabelecimentos comerciais reforçaram a proteção em portas e janelas. Os moradores deixaram Nova Orleães e outras cidades do Louisiana.

Os aeroportos registraram filas de passageiros à espera de voos para deixar o estado, enquanto grandes engarrafamentos dominaram as autoestradas de saída da cidade.