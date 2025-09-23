Homem acusado de tentar matar Trump na Florida considerado culpado

O homem acusado de tentar assassinar Donald Trump no ano passado no seu campo de golfe na Florida foi esta terça-feira considerado culpado.O júri composto por cinco homens e sete mulheres considerou Ryan Routh culpado de todas as acusações que enfrentava após duas horas de deliberação.Routh havia sido acusado de tentativa de assassinato de um importante candidato presidencial, posse de arma de fogo para promover um crime violento, agressão a um agente federal, posse de arma de fogo e munições como criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série apagado. Em outubro do ano passado declarou-se "não culpado" e defendeu-se em tribunal..Homem acusado de tentar matar Trump na Florida declara-se "não culpado".Os procuradores disseram que Routh passou semanas a planear matar Trump antes de apontar uma espingarda ao republicano enquanto este jogava golfe a 15 de setembro de 2024, no no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, propriedade do magnata.Routh disse aos jurados na sua argumentação final que não pretendia matar ninguém naquele dia."É difícil para mim acreditar que um crime tenha ocorrido se o gatilho nunca foi puxado", afirmou, salientando que conseguiu ver Trump enquanto este se dirigia para o green do sexto buraco do campo de golfe e observou que também poderia ter disparado sobre um agente dos Serviços Secretos que o confrontou se tivesse a intenção de ferir alguém.Routh, de 59 anos, exerceu o seu direito constitucional de não testemunhar em sua defesa. A procuradora-geral Pam Bondi disse, numa publicação na rede social X, que o veredicto de culpado "ilustra o compromisso do Departamento de Justiça em punir aqueles que se envolvem em violência política". "Esta tentativa de assassinato não foi apenas um ataque ao nosso presidente, mas uma afronta à nossa própria nação", escreveu.No dia dos acontecimentos, o homem foi localizado pelo Serviço Secreto, que o descobriu armado com uma espingarda semiautomática escondida atrás de alguns arbustos no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, propriedade do magnata.Routh fugiu do local sem abrir fogo quando um polícia o baleou depois de ver a sua espingarda a atravessar uma vedação, mas o arguido deixou a arma para trás com as suas impressões digitais, segundo os procuradores.Graças à denúncia de uma testemunha ocular, Routh foi posteriormente mandado parar pela polícia local enquanto conduzia em direção a norte na Interstate 95.Posteriormente, os agentes do FBI (polícia federal) encontraram na zona uma espingarda carregada com o número de série riscado e ilegível, bem como uma mira telescópica, uma câmara digital, uma mochila e uma bolsa.