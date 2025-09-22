Hamas divulga vídeo de refém germano-israelita retido em Gaza

O braço armado do Hamas divulgou esta segunda-feira, 22 de setembro, um vídeo que mostra o refém germano-israelita Alon Ohel, de 24 anos, raptado durante o ataque de 07 de outubro de 2023 em Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.O jovem - residente na aldeia de Lavon, no norte de Israel - surge pela segunda vez este mês em imagens divulgadas pelas brigadas Izz al-Din al-Qassam.O Fórum das Famílias de Reféns identificou-o e apelou aos meios de comunicação social para não divulgarem a sua fotografia nem excertos do vídeo.Nas imagens, Ohel, envergando uma t-shirt preta, dirige-se ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pedindo-lhe que garanta a libertação dos reféns ainda detidos em Gaza.. Ohel pede também à família para manter os protestos contra o governo.Alon Ohel foi capturado após participar no festival de música Supernova, no sul de Israel, juntamente com outros três jovens.No início deste mês, o Hamas já tinha divulgado um vídeo em que Ohel aparecia ao lado de outro refém, Guy Gilboa-Dalal.Segundo dados israelitas, 251 pessoas foram raptadas a 07 de outubro, das quais 47 permanecem em Gaza, incluindo 25 que são dadas como mortas pelo Exército.O ataque causou 1.219 mortos em Israel, na maioria civis, enquanto a ofensiva militar israelita em Gaza já provocou 65.344 mortos, também sobretudo civis, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, cujos números são considerados credíveis pela ONU. .França avisa Israel que responderá com extrema firmeza em caso de retaliação. Reino Unido também faz alertas .Palestina é o “maior elefante na sala” da Assembleia Geral da ONU