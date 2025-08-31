Governo de Israel confirma morte do porta-voz do braço armado do Hamas

Israel Katz, ministro da Defesa israelita, confirmou este domingo, 31 de agosto, a morte do porta-voz do braço armado do Hamas (Brigadas al Qasam), Abu Obeida, num bombardeamento lançado no sábado contra a cidade de Gaza.“O porta-voz do terrorismo do Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e enviado para se reunir com todos os liquidatários do Eixo do Mal do Irão, Gaza, Líbano e Iémen no fundo do inferno”, diz a mensagem de Katz divulgada na sua conta na rede social X.O ministro da Defesa de Israel também felicitou na sua mensagem o exército israelita e o Shin Bet - a agência de inteligência interna de Israel - “pela execução perfeita” do bombardeamento que teve lugar contra o bairro de Al Rimal, na cidade de Gaza.“Em breve, com a intensificação da campanha em Gaza, encontrará lá muitos mais dos seus cúmplices no crime: os assassinos e violadores do Hamas”, disse o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, ao anexar uma foto de Obeida — que aparecia sempre com o rosto coberto por uma kufiya (lenço tradicional em xadrez) - riscada com uma grande cruz vermelha.A confirmação de Katz surge depois de, horas antes, o próprio primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter confirmado no início da reunião de seu gabinete que o alvo do ataque em Gaza tinha sido Obeida.Desde o início da ofensiva israelita em Gaza, após os ataques do Hamas em 07 de outubro de 2023, o porta-voz das Brigadas Al Qasam gravou vários vídeos nos quais informava sobre a posição do grupo palestiniano em relação às negociações ou ao destino dos reféns.Em julho de 2024, Israel também matou o líder político e a face mais moderada do Hamas, Ismail Haniyeh, numa explosão no edifício em Teerão onde ele estava hospedado.Além disso, no dia 17 de outubro do ano passado, confirmou ter matado o líder máximo do Hamas, Yahya Sinwar, considerado o cérebro dos ataques de 2023 e o homem mais procurado por Israel na Faixa de Gaza..Flotilha humanitária já partiu com destino a Gaza. Veja as imagens.IDF recuperaram corpo de refém luso-israelita que estava em Gaza. "Foi uma pessoa corajosa", elogiou Netanyahu.Por que é que a cidade de Gaza é importante para o Hamas e Israel não a conquistou antes?