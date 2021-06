Desta vez o local escolhido para a fotografia de grupo do G7 - o grupo das economias mais avançadas do planeta - foi a praia, e o tapete vermelho foi substituído por uma passadeira branca. Uma imagem arejada e mais informal da reunião que se estende até domingo em Carbis Bay, uma localidade contígua à antiga cidade pesqueira de St. Ives, na Cornualha. Mas numa cimeira cuja agenda se dedica ao combate à pandemia, à recuperação económica global e às alterações climáticas, a batalha da imagem foi vencida pelas organizações não governamentais e grupos ativistas que organizaram um conjunto de desfiles e iniciativas em que reivindicam muito mais dos dirigentes políticos.

A começar, pelo primeiro-ministro britânico. O líder do país que preside ao G7 afirmou no Twitter que ia pedir aos "colegas líderes que estejam à altura do desafio de vencer a pandemia e voltar a construir melhor, mais justo e mais verde", e a acompanhar o texto uma foto do próprio a sair de um avião.