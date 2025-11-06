Francês encontra 700 mil euros em barras de ouro e moedas no próprio jardim enquanto construía uma piscina

Um homem encontrou cerca de 700 mil euros em barras e moedas de ouro enquanto cavava uma piscina no seu jardim na cidade francesa de Neuville-sur-Saone, nos arredores de Lyon.O caso remonta a maio, mas só foi divulgado esta quarta-feira pelas autoridades locais.O jornal regional Le Progres especificou que cinco barras de ouro e dezenas moedas foram encontradas dentro de sacos de plástico por um francês que procurou a Direção Regional de Assuntos Culturais para comunicar a descoberta.As autoridades locais decidiram que o homem podia ficar com o tesouro, já que não havia sinais de que se tratava de um caso arqueológico.Também não há pistas de como o tesouro foi lá parar, até porque o anterior proprietário do terreno já morreu.Segundo com uma investigação da polícia, o ouro foi adquirido legalmente e fundido há cerca de 15 ou 20 anos numa empresa da região de Lyon.