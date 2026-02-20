Forte tempestade de neve na Áustria faz cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram na Áustria devido a uma forte tempestade de neve que está a assolar o país. Várias estradas foram encerradas, registaram-se falhas de eletricidade e constrangimentos no aeroporto de Viena, que chegou a estar temporariamente encerrado.Desde quinta-feira (19 de fevereiro), caíram até 40 centímetros de neve, o que levou as autoridades a lançarem alertas para o sudeste da Áustria, sobretudo na região em redor da cidade de Graz, na província de Estíria, segundo a AFP.Entre as vítimas está um homem de 53 anos que morreu esmagado por um limpa neves, na cidade de Linz, no norte do país, informou a polícia. Na região de Tirol, quatro esquiadores perderam a vida em avalanches, três dos quais perto da estância de esqui de St. Anton. As autoridades austríacas indicaram ainda que um alemão morreu numa encosta em Nauders que ficou soterrada pela neve, tendo o filho, de 16 anos, ficado gravemente ferido.De acordo com a Associação Internacional de Serviços de Bombeiros e Resgate (CTIF), a Áustria mobilizou mais de 10 mil operacionais num único dia para fazer face às consequências da intensa tempestade de neve que afetou grande parte do país.A acumulação de neve provocou quedas de árvores, provocando danos nas infraestruturas elétricas e constrangimentos nas linhas ferroviárias.Foram reportados cortes de energia em várias regiões do sul e leste da Áustria, incluindo a província Estíria, onde 30 mil casas ficaram sem eletricidade.Durante a manhã desta sexta-feira, o aeroporto de Viena chegou a encerrar temporariamente devido à queda de neve e uma das principais autoestradas que circundam a capital austríaca esteve encerrada durante várias horas, com troços desta via bloqueados e camiões presos devido à acumulação de neve, refere ainda a AFP, que cita a associação nacional de automóveis (OAMTC)."Devido às condições meteorológicas atuais e à situação crítica de neve", registaram-se "perturbações significativas no trânsito", informou na manhã desta sexta-feira a associação. Nesse sentido, a OAMTC recomendou à população o adiamento de viagens desnecessárias.