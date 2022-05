Finlândia deve candidatar-se à NATO "sem demora", dizem líderes do país

Numa declaração conjunta, divulgada esta quinta-feira, o presidente e a primeira-ministra da Finlândia anunciaram o seu apoio à adesão do país à NATO.

"A adesão à NATO fortaleceria a segurança da Finlândia. Como membro da NATO, a Finlândia fortaleceria toda a aliança de defesa. A Finlândia deve solicitar a adesão à NATO sem demora", lê-se no comunicado assinado pelo presidente Sauli Niinistö e pela primeira-ministra Sanna Marin.

"Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para tomar essa decisão sejam tomadas rapidamente nos próximos poucos dias", acrescentam.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os líderes da Finlândia referem que "foi necessário tempo para deixar o Parlamento e toda a sociedade estabelecerem as suas posições" sobre a adesão do país à Aliança Atlântica. "Foi necessário tempo para contactos internacionais estreitos com a NATO e os seus países membros, bem como com a Suécia", indicam.

A decisão deve ser anunciada oficialmente no próximo domingo em Helsínquia, avança a AFP. A Suécia também poderá tomar a decisão de avançar com uma candidatura de adesão à Aliança Atlântica.

A confirmar-se, o pedido de adesão da Finlândia à NATO marca o fim da tradicional posição de neutralidade do país, que existe desde 1939, após uma derrota infligida pela União soviética durante a Segunda Guerra Mundial.

Moscovo advertiu sobre as "consequências políticas e militares" da adesão da Finlândia e da Suécia, e em abril ameaçou que destacaria armas nucleares para a região do Mar Báltico. O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, disse que a ameaça era "vazia", pois acusou a Rússia de já ter colocado armas nucleares táticas em Kalininegrado, enclave que faz fronteira com o seu país e com a Polónia.

Antes de 24 de fevereiro, início da ofensiva militar russa na Ucrânia, os finlandeses não desejavam pertencer à Aliança Atlântica. Mas tudo mudou com a guerra. Agora há 76% de finlandeses a favor do fim da neutralidade.

A Finlândia partilha 1.340 quilómetros de fronteira terrestre com a Rússia.

A declaração os líderes finlandeses ocorre um dia depois da visita do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, à Finlândia e à Suécia, em que foram ratificados os acordos de cooperação militar com o Reino Unido.

O acordo prevê ajuda de Londres à Finlândia e à Suécia em caso de ataque.

Em 2017, a Suécia e a Finlândia aproximaram-se do Comando Expedicionário Britânico, uma força que foi concebida para flexibilizar respostas militares rápidas.

O acordo conjunto de 2017, que usa os padrões e a doutrina da NATO, já previa a atuação em parceria com a Aliança Atlântica, Nações Unidas e coligações multinacionais.

A força conjunta, operacional desde 2018, realizou uma série de exercícios em cooperação com a NATO.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, no passado dia 24 de fevereiro, a Finlândia e a Suécia começaram a ponderar o abandono da neutralidade história e aderir formalmente à NATO.

A Finlândia como membro da NATO constitui a maior alteração na política de defesa e de segurança do país nórdico desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando travou duas guerras contra a União Soviética.

Durante o período da Guerra Fria, a Finlândia ficou longe da NATO para evitar provocar a União Soviética, optando por permanecer como país neutral, mantendo boas relações com Moscovo e também com Washington.

Nas últimas semanas, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a aliança militar acolheria a Finlândia e a Suécia - países com Forças Armadas "fortes e modernas" - "de braços abertos" e espera que o processo de adesão seja rápido e tranquilo.

O que acontece depois do pedido de adesão à NATO?

Se, e quando, decidirem aderir, os governos de Helsínquia e Estocolmo escreverão cartas à NATO a solicitar a adesão. Então, os 30 membros da aliança debaterão as candidaturas numa reunião do Conselho do Atlântico Norte, o principal órgão de decisão da NATO.

Votos matrimoniais

Nessa reunião, os aliados decidem se querem passar à fase seguinte e convocar conversações de adesão com os aspirantes, fase conhecida como "votos matrimoniais". Nos casos da Finlândia e da Suécia não se espera obstáculos, uma vez que ambas são democracias avançadas que têm cooperado e exercitado com as forças da NATO. A aliança elabora depois um relatório para que os membros se pronunciem sobre o "protocolo de adesão".

É necessária outra reunião do Conselho do Atlântico Norte para dar a luz verde final, a qual pode ter lugar na cimeira dos líderes em Madrid, no final de junho.

Ratificação

Espera-se que a fase seguinte leve mais tempo, uma vez que é necessária a ratificação formal de todas as capitais, um processo que varia de aliado para aliado: por exemplo, nos EUA é necessária uma maioria de dois terços no Senado, enquanto no Reino Unido não é necessária uma votação parlamentar. Para a Macedónia do Norte - o último país a aderir à NATO - o processo de ratificação demorou cerca de um ano antes da sua adesão final em 2020. Os aliados podem tentar acelerar as aprovações parlamentares, dado o tenso cenário internacional e as ameaças de Moscovo.

Depositário

Uma vez concluída a ratificação, os aspirantes são convidados a aderir ao tratado fundador e tornam-se membros de pleno direito quando entregarem os documentos ao depositário do tratado, o Departamento de Estado norte-americano.

Com Lusa e AFP