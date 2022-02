EUA movem esquadrão de aviões F-16 da Alemanha para a Roménia

Os militares dos Estados Unidos disseram esta sexta-feira estar a reposicionar um esquadrão de aviões de guerra F-16 da Alemanha para a Roménia, "para reforçar a segurança regional" devido à tensão crescente com a Rússia por causa da Ucrânia.

Sem especificar quantos aviões foram movidos, o comando da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa, disse que os aviões chegariam esta sexta-feira à base aérea romena de Fetesti, a menos de 100 quilómetros do Mar Negro, para se juntar a aviões de combate italianos que já lá se encontram.

Os aviões e as tripulações "trabalharão em estreita colaboração com os aliados na região do Mar Negro para reforçar a segurança regional durante as atuais tensões causadas pelo reforço militar da Rússia perto da Ucrânia", disse o comando dos EUA, com sede na Alemanha, em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Serão responsáveis, em particular, por proteger o espaço aéreo da NATO na região perto da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

Na quinta-feira, a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou a chegada à Grã-Bretanha de bombardeiros estratégicos B-52 para manobras "planeadas há muito tempo", enquanto a Marinha dos EUA anunciou a chegada de quatro destroyers para reforçar a US Sixth Fleet.

Joe Biden, presidente dos EUA, enviou 3000 soldados americanos para a Alemanha, Polónia e Roménia para reforçar os aliados no flanco leste da NATO, enquanto os países ocidentais temem uma invasão russa da Ucrânia.

A medida ocorre depois de a Rússia iniciar exercícios militares em grande escala na Bielorússia, bem como na fronteira com a Ucrânia, que está no centro de altas tensões entre a Rússia e o Ocidente. Os esforços diplomáticos para evitar esta crise estão a fazer poucos progressos.