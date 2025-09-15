EUA e China chegam a acordo sobre o TikTok após conversações em Madrid

Os Estados Unidos e a China chegaram a acordo sobre a aplicação TikTok, no âmbito de negociações mais amplas sobre tarifas e política económica, concluídas esta segunda-feira, 15 de setembro, em Madrid, anunciou o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent.O acordo permitirá ao TikTok continuar a operar nos Estados Unidos, onde corria o risco de ser fechado já nesta quarta-feira, 17, a menos que passasse a ser propriedade dos norte-americanos, o que deverá mesmo acontecer."O acordo prevê uma mudança para uma propriedade controlada pelos EUA", disse Bessent aos jornalistas na capital espanhola, no final de dois dias de negociações, sem fornecer mais detalhes..Trump diz que já tem comprador para o TikTok e que o revelará em "duas semanas". O Representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, adiantou que poderá haver uma breve extensão do prazo de 17 de setembro para o TikTok enquanto o acordo é finalizado. "Não seria prolongado sem um acordo", salientou Bessent, que acrescentou que o presidente norte-americano Donald Trump e o homólogo chinês Xi Jinping vão reunir-se na sexta-feira e que provavelmente haverá outra ronda de negociações nos próximos dias para discutir questões de política comercial e económica.Trump confirmou a reunião com Xi Jinping e disse que as conversações com a China correram "muito bem". "A grande Reunião Comercial na Europa entre os Estados Unidos da América e a China correu MUITO BEM! Será concluída em breve. Foi também fechado um acordo sobre uma 'certa' empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar. Eles ficarão muito felizes! Falarei com o Presidente Xi na sexta-feira. A relação continua muito forte!!!", escreveu o líder da Casa Branca na sua rede social, Truth Social.. Durante o primeiro mandato, Trump foi abertamente crítico do TikTok, considerando que os dados dos utilizadores norte-americanos poderiam ser acessíveis ao Governo chinês, mas agora defende o uso da plataforma como ferramenta para se conectar com o eleitorado mais jovem."Fui muito bem no TikTok. Consegui o voto dos jovens e obtive números que ninguém no Partido Republicano jamais conseguiu", afirmou este domingo.EUA e China discutiram também formas de cooperar na prevenção do branqueamento de capitais e na redução do comércio ilícito de fentanil, afirmou..China trava acordo para venda da TikTok nos EUA após Trump impor tarifas