Empate entre esquerdas e aliança de Macron. Maioria presidencial incerta

Macron no momento do voto.

Segundo as estimativas Ipsos-Spra Steria, citadas por vários media franceses inclusive as televisões e o Le Monde, a A Nova União Popular Ecológica e Social (Nupes) liderada pel'A França Insubmissa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, e que inclui os ecologistas do EELV, os comunistas e os socialistas, consegue 25,2% dos votos na primeira volta das legislativas em França. A mesma percentagem exata que recebe a Ensemble, coligação que junta A República em Marcha do presidente Emmanuel Macron e os seus aliados centristas.

A primeira volta destas eleições fica ainda marcada pela abstenção recorde - 51,5%, segundo a Ifop, a mais elevada da V República.

A direita tradicional d'Os Repulicanos fica em terceiro lugar, com 18,9%, a extrema-direita liderada pela União Nacional (ex-Frente Nacional) de Marine Le Pen, é quarta com 13,7% e o Reconquista de Eric Zemmour, também de extrema-direita, consegue 3,9%.

Apesar do empate na percentagem de votos anunciado pelas sondagens, a coligação Ensemble deverá obter mais deputados do que a Nupes - entre 275 e 310 para os aliados de Macron, contra 180 a 210 para a aliança das esquerdas. Os Republicanos devem eleger entre 50 e 80 deputados, a União Nacional 20 a 45, segundo a sondagem Ifop.

Não é assim certo se a coligação presidencial consegue a maioria absoluta - 289 deputados.

Só com maioria parlamentar é que Macron verá avançar a sua agenda de redução de impostos, reforma da segurança social e aumento da idade da reforma, o oposto do sentido que Mélenchon propõe: baixar a idade da reforma para os 60 anos, introduzir impostos sobre a riqueza nas empresas e nos trabalhadores com salários elevados, e aumentar o salário mínimo em 15%.

Mélenchon no momento do voto. © EPA/SEBASTIEN NOGIER

Mas num escrutínio que tem a segunda volta marcada para dia 19, estas previsões de pouco valem, como os próprios responsáveis pelos institutos de sondagens admitem. Sobretudo num sistema em que tudo se vai decidir nas 577 circunscrições.

Nos casos em que nenhum candidato consiga à primeira volta uma maioria absoluta dos votos expressos, que representem pelo menos 25% dos eleitores inscritos, terá de haver uma segunda volta entre todos os candidatos que tiverem o voto de pelo menos 12,5% dos eleitores inscritos ou, caso nenhum alcance esse valor, os dois mais votados. Em 2017, devido à abstenção também elevada, só quatro deputados foram eleitos à primeira volta.