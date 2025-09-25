Drones voltam a sobrevoar vários aeroportos dinamarqueses

Drones sobrevoaram vários aeroportos dinamarqueses, obrigando as autoridades a encerrar o espaço aéreo durante parte da noite, informou esta quinta-feira, 25 de setembro, a polícia dinamarquesa, destacando que este é o segundo incidente do género registado esta semana.De acordo com a polícia dinamarquesa, foram avistados drones no aeroporto de Aalborg, — onde o espaço aéreo teve de ser encerrado e dois voos tiveram de ser desviados para outros dois aeroportos — Esbjerg, Sønderborg e Base Aérea de Skrydstrup.O inspetor-chefe da polícia da Jutlândia do Norte, Jesper Bøjgaard Madsen, afirmou que as autoridades policiais não conseguiram abater os drones, "que sobrevoaram uma área muito extensa durante algumas horas"."Até ao momento, os operadores dos drones não foram detidos, mas é evidente que o próximo passo é investigar todas as pistas e observações que recolhemos", acrescentou.Madsen salientou que as autoridades dinamarquesas estão a trabalhar com todos os serviços relevantes, incluindo as Forças Armadas, para pôr fim à situação e prender os operadores dos drones.A Polícia da Jutlândia do Sul e Sudoeste explicou que na noite de quarta-feira recebeu vários relatos de atividade de drones nos aeroportos de Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, que não chegaram a encerrar, e também foram observados drones a sobrevoar a parte norte de Esbjerg.Os drones voavam com luzes e foram observados a partir do solo, mas ainda não é claro que tipo de drones eram.Este é o segundo avistamento de drones sobre aeroportos dinamarqueses desde a noite de 22 para 23 de setembro, quando também foram avistados drones na Noruega.Os aeroportos de Kastrup (Copenhaga) e Gardermoen (Oslo) permaneceram encerrados durante várias horas..Governo classifica voo de drones como ameaça híbrida.A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Fredriksen, descreveu o incidente como um "grave ataque" às infraestruturas do país nórdico."Não parece certamente uma coincidência. Pelo contrário, parece sistemático", disse o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, que esteve numa conferência de imprensa ao lado de altos responsáveis governamentais e militares para discutir este último incidente, apontando para um "ator profissional" que ainda não foi identificado."Não há qualquer ameaça militar direta à Dinamarca", afirmou Poulsen, antes de indicar que Copenhaga ainda não conseguiu determinar quem está por trás destes acontecimentos, o que levou a Dinamarca a pedir uma "cooperação mais estreita" com a União Europeia (UE) e com a NATO antes de uma reunião conjunta da UE esta sexta-feira.Poulsen observou ainda que estas aeronaves "não teriam chegado de longe", mas teriam levantado voo do próprio território dinamarquês."Estamos agora a lidar com drones que estão potencialmente a ser lançados na nossa área imediata. Estes drones não estão a chegar de longe, mas sim localmente", disse o ministro da Defesa, embora tenha reconhecido que "uma solução que elimine a ameaça de todos os drones não pode ser apresentada agora"..Dinamarca insinua envolvimento russo no incidente que encerrou aeroportos. Kremlin nega responsabilidade.Tráfego aéreo suspenso no aeroporto de Copenhaga devido à presença de drones (com vídeos)