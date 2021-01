A o tomar posse como a primeira mulher à frente do governo da Estónia, Kaja Kallas não só anunciou a intenção de "reconstruir as relações com os vizinhos e aliados e recuperar a imagem de bom país para investir" como fez questão de sublinhar que com um governo paritário procurou "encontrar o equilíbrio entre homens e mulheres, entre experiência e novidade". A chegada ao poder na pequena nação de 1,5 milhões de habitantes desta advogada de 43 anos fez da Estónia o único país do mundo ter atualmente uma chefe de governo e uma chefe do Estado eleitas. Pelo menos por mais uns meses: o mandato da presidente Kersti Kaljulaid termina ainda este ano.

Mas se Kallas - que cedo ganhou gosto pela política com o pai, ex-primeiro-ministro - é a primeira primeira-ministra da Estónia, mulheres na liderança dos países do Norte da Europa é tudo menos novidade. Neste momento, se juntarmos aos três bálticos - Estónia, Letónia e Lituânia - os nórdicos Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia, são seis os países liderados por mulheres. As exceções, para já, são a Letónia e a Suécia.