"O nosso movimento está apenas a começar". Trump reage a absolvição no Senado

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi absolvido este sábado pelo Senado de incitar o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA, que resultou na morte de cinco pessoas.

Uma maioria de dois terços dos 100 senadores era necessária, neste que era o segundo julgamento de impeachment de Trump, para a condenação do anterior ocupante da Casa Branca, mas a votação ficou aquém: 57-43 a favor da destituição.

Sete republicanos juntaram-se aos democratas na votação para condenar Trump, dez menos do que o necessário para viabilizar o impeachment.

Assim, Trump não se vê impedido de voltar a concorrer ao cargo de presidente dos EUA, nas eleições de 2024.

A reação de Trump: "o nosso movimento está a apenas a começar"

Assim que se soube da absolvição, Donald Trump reagiu dizendo que o seu movimento político "está apenas a começar", reiterando a intenção de permanecer ativo na política.

"O nosso movimento histórico, patriótico e belo (...) está apenas a começar. Nos próximos meses tenho muito a partilhar e estou ansioso para continuar a nossa jornada para alcançar a grandeza americana para todo o nosso povo", escreveu, citado pela AFP

Trump caracterizou este segundo julgamento por destituição como "mais uma fase da maior caça às bruxas" na história dos EUA, revelou numa declaração escrita. "Quero primeiro agradecer à minha equipa de advogados dedicados e outras pessoas pelo trabalho incansável na defesa da justiça e na defesa da verdade", acrescentou.

Democratas desistiram de testemunhas

Os Democratas no Senado desistiram este sábado de um plano de última hora para o depoimento de testemunhas, que poderia ter prolongado o processo e atrasado um veredicto.

Democratas e Republicanos acabaram por chegar a um acordo para que fosse registada uma declaração de um legislador Republicano sobre um telefonema acalorado no dia do motim, entre Trump e o líder da minoria na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, segundo a qual os Democratas estabeleceram a indiferença de Trump perante a violência.

O líder dos Republicanos no Senado norte-americano, Mitch McConnell, anunciou que votaria pela absolvição de Donald Trump, acusado de "incitação à insurreição" no ataque ao Capitólio, segundo uma mensagem enviada ao grupo parlamentar e citada pelos 'media'.

McConnell explicou que considera que o Senado não tem capacidade para julgar um ex-presidente para a sua destituição e referiu que tendo em conta essa conclusão votaria "pela absolvição".

Na quinta-feira, os procuradores Democratas pediram a condenação de Trump, mostrando imagens de vídeo que procuravam fazer uma relação direta entre as declarações públicas do ex-Presidente, denunciando fraude eleitoral nas presidenciais de 03 de novembro de 2020, e a ação da multidão que atacou o Capitólio, em 06 de janeiro passado, provocando cinco mortes no próprio dia e ondas de choque que se continuam a fazer sentir.

Na sexta-feira, decorreu a apresentação dos argumentos de defesa, a cargo de uma equipa de três advogados contratados por Trump, que acusaram os Democratas de quererem "vingança política".



em atualização