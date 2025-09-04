Da vizinha Espanha à longínqua China, tragédia de Lisboa foi notícia mundo fora

O universo mediático internacional não demorou a virar a sua atenção para a tragédia ocorrida na quarta-feira ao final da tarde no Elevador da Glória, em Lisboa. Logo nas primeiras horas era notícia com grande destaque também na imprensa estrangeira. Por volta das 22h30, o acidente na capital portuguesa era manchete nos sites de jornais tão variados como o norte-americano New York Times, o francês Le Monde ou o brasileiro Folha de São Paulo.Esta quinta-feira de manhã muitas capas de jornais europeus deram também espaço à triste notícia vinda de Portugal, como o espanhol La Vanguardia, que dedicava a foto principal da sua primeira página à “Tragédia no Coração de Lisboa”, o mesmo acontecendo com o belga Le Soir ou o italiano Corriere della Sera, que dava conta para o registo de já existirem 15 mortos, mas também o francês La Dépêche du Midi, que sublinhava que o descarrilamento do “emblemático” elevador tinha deixado “Portugal de luto”.Num live dedicado ao acidente, a emissora britânica BBC sublinhava logo na quarta-feira à noite a importância dos elétricos para a capital portuguesa. “Os icónicos elétricos amarelos são uma parte crucial de uma cidade tão montanhosa como Lisboa. Eles serpenteiam por muitas das ruas de calçada”, escrevia Mark Lowen, antigo corresponde daquela televisão para a Europa no Sul, numa das entradas. Tal como na noite anterior, a BBC manteve durante esta quinta-feira um live, com honras de manchete, onde foi dando conta do que ia acontecendo durante o dia e apresentando relatos de testemunhas da tragédia. “Muitas pessoas choravam à minha volta. Estavam muito assustadas. Eu tentava acalmar as pessoas, perguntando os seus nomes, de onde vinham. Muitas pessoas não falavam português, mas eu e o meu colega somos guias turísticos, por isso falamos outras línguas e tentamos acalmar toda a gente”, contou a guia turística Mariana Figueiredo à jornalista Alice Cuddy.O canal britânico Sky News também manteve um live na manchete do seu site durante grande parte do dia de ontem, enquanto o correspondente para a Europa Alistair Bunkall - que descreveu o Elevador da Glória como “indiscutivelmente o ponto turístico mais popular aqui em Lisboa” - fazia reportagens e diretos no local para a emissão televisiva. Tanto a BBC como a Sky News destacavam esta quinta-feira à tarde as declarações do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Na vizinha Espanha, o El País, através da sua correspondente em Lisboa, Tereixa Constela, partilhava no segundo bloco da página principal do seu site relatos de testemunhas - “Podia ter sido eu. Apanho-o sempre, mas ontem fui por outro lado” -, mas também um vídeo do momento da tragédia, enquanto o El Mundo, logo ao lado da manchete do seu site, escrevia “O que sabemos sobre o acidente do funicular de Lisboa: a hipótese do cabo partido e o alerta premonitório dos trabalhadores”.Já o alemão Deutsche Welle dava conta na sua manchete que “Portugal chora vítimas do acidente do funicular de Lisboa”, sublinhando que o país “está em luto nacional para homenagear as vítimas que morreram no Elevador da Glória” e que “uma investigação está em curso”.Do outro lado do Atlântico, o Folha de São Paulo dava menos destaque à tragédia de Lisboa pois a manchete estava reservada ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim noticiava que um brasileiro tinha ficado ferido no incidente. O mesmo acontecia na página principal d'O Globo. “Portugal procura causa de acidente de funicular que matou pelo menos 16 pessoas” era o trabalho do New York Times sobre o tema, que contava com a participação de uma jornalista em Lisboa. Já a agência de notícias norte-americana AP, além de ter um vídeo na sua secção de “Histórias em 60 segundos” sobre o Dia de Luto nacional, tinha a tragédia na capital portuguesa como manchete da área Mundo, focando-se na “busca pelas causas do acidente de elétrico em Lisboa que matou 16 pessoas”.Noutros pontos do globo, jornais como o Times of India também noticiou na sua secção de Internacional a tragédia lisboeta, partilhando vídeos do incidente e explicando o que é o Elevador da Glória. O China Daily, logo depois do incidente, dava conta que “os repórteres da Xinhua [agência de notícias estatal chinesa] no local viram a polícia a isolar uma ampla área em redor do local, enquanto dezenas de polícias e bombeiros realizavam operações de resgate”..Turista francesa mostra imagens de passageiros a entrar no elevador antes do acidente.Leia aqui o relatório da inspeção ao elevador da Glória que foi feita no dia do acidente