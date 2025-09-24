Cratera com 50 metros de profundidade forma-se em frente a um hospital em Banguecoque (com vídeo)

O chão cedeu, esta quarta-feira, 24 de setembro, numa zona residencial em frente a um hospital em Banguecoque, na Tailândia. De acordo com as declarações das autoridades locais à AFP, não há vítimas a assinalar, até porque os edifícios tinham sido evacuados.A cratera ou sumidouro, que atingiu cerca de 50 metros de profundidade (160 pés) terá sido consequência da forte chuvada que tem caído naquela zona, e que terá sido sublinhada por um cano que terá rebentado..Vídeos captados durante o desabamento de terra mostram cabos elétricos a partirem-se e canos a colapsarem à medida que a cratera se forma.Algumas viaturas ficaram suspensas nos limites do sumidouro à medida que o terra se abria.