Cratera com 50 metros de profundidade danificou edifícios no centro de Banguecoque, na Tailândia, em frente a um hospital. Autoridades locais, citadas pela AFP, garantem que não houve feridos ou vítimas mortais a assinalar.
Cratera com 50 metros de profundidade forma-se em frente a um hospital em Banguecoque (com vídeo)

De acordo com as autoridades locais, não há vítimas – mortos ou feridos –contabilizadas, mas vários prédios foram afetados. Acidente dever-se-á à chuva forte e a um cano que rebentou.
Vítor Moita Cordeiro
O chão cedeu, esta quarta-feira, 24 de setembro, numa zona residencial em frente a um hospital em Banguecoque, na Tailândia. De acordo com as declarações das autoridades locais à AFP, não há vítimas a assinalar, até porque os edifícios tinham sido evacuados.

A cratera ou sumidouro, que atingiu cerca de 50 metros de profundidade (160 pés) terá sido consequência da forte chuvada que tem caído naquela zona, e que terá sido sublinhada por um cano que terá rebentado.

Vídeos captados durante o desabamento de terra mostram cabos elétricos a partirem-se e canos a colapsarem à medida que a cratera se forma.

Algumas viaturas ficaram suspensas nos limites do sumidouro à medida que o terra se abria.

