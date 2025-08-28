Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Edifício residencial de cinco pisos, em Kiev, foi obliterado por um míssil russo.
Edifício residencial de cinco pisos, em Kiev, foi obliterado por um míssil russo.EPA/SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Coro de indignação perante segundo maior ataque russo à Ucrânia

À exceção da Casa Branca e de Budapeste, Ocidente reage à salva de mísseis e drones que atingiram todos os bairros de Kiev. Merz não acredita na realização de cimeira de Putin com Zelensky.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Ursula von der Leyen
Kiev
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt