Coreia do Norte anuncia reorganização militar

A Coreia do Norte promoveu seis oficiais ao posto de general, incluindo o ex-ministro da Defesa Kim Jong-gwan, avançou esta quinta-feira a agência estatal KCNA, na véspera do 110.º aniversário do fundador do país, Kim Il-sung.

As nomeações foram confirmadas pelo líder Kim Jong-un, no âmbito de uma reorganização militar na qual também outros oficiais foram promovidos aos postos de tenente-general e major-general.

Num comunicado, Kim disse ter a "firme crença de que todos os comandantes, o núcleo duro das forças armadas da RPDC [República Popular Democrática da Coreia], cumprirão plenamente os seus deveres na luta honrosa para converter as forças armadas revolucionárias em forças de elite".

Kim atualmente detém o posto de marechal, o segundo título mais elevado do exército da Coreia do Norte. Apenas o avô e o pai do líder norte-coreano, Kim Il-sung e Kim Jong-il, respetivamente, ocuparam o posto mais elevado, marechal general.

A capital da Coreia do Norte, Pyongyang, vive um clima festivo, não só devido ao aniversário de Kim Il-sung na sexta-feira, uma das comemorações mais importantes do país, que costuma ser marcada por um grande desfile militar, mas também pela celebração da ascensão de Kim Jong-un ao poder.

Depois da morte do pai, em 17 de dezembro de 2011, Kim Jong-un foi imediatamente descrito como um "grande sucessor" pela propaganda estatal e em 30 de dezembro do mesmo ano foi nomeado comandante supremo do exército, tornando-se efetivamente o novo líder.

No entanto, o regime considera que Kim Jong-un chegou formalmente à liderança do país em 11 de abril de 2012, quando foi nomeado primeiro secretário do Partido dos Trabalhadores da Coreia e membro do órgão executivo que lidera o país.

O "grande sucessor" tem desenvolvido o programa de mísseis, com uma dezena de testes mísseis balísticos desde o início do ano, apesar das pesadas sanções internacionais e das resoluções da ONU, que proíbem a Coreia do Norte de testar este tipo de armamento.

Na segunda-feira, um relatório da organização não-governamental Ajuda Popular da Noruega, que integra uma campanha internacional para abolir as armas nucleares, a Coreia do Norte aumentou o arsenal nuclear em 2022.