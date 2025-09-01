Caso Von der Leyen: Responsável militar alemão também relata interferências em avião

O inspetor-geral das Forças Armadas alemãs afirmou esta segunda-feira, 1 de setembro, que um avião militar em que viajava também sofreu interferências, à semelhança da aeronave que transportava a presidente da Comissão Europeia, alegadamente com origem russa."Não posso dizer o que está por trás disso, ainda não tenho avaliações militares adicionais", disse Carsten Breuer, o militar de mais alta patente na Alemanha, quando questionado sobre o incidente que Ursula Von der Leyen sofreu no domingo, quando o avião em que viajava para a Bulgária foi alvo de uma interferência no GPS..Avião onde seguia Von der Leyen afetado por alegada interferência russa no sistema GPS . "Mas posso dizer que também vivi isso pessoalmente, estava a viajar num avião militar, que foi interferido. Não é exatamente agradável", revelou, sem entrar em detalhes sobre quando tal aconteceu.O responsável, que falava numa conferência de imprensa sobre as manobras militares Quadriga em Berlim, sublinhou que normalmente os pilotos geralmente podem "contornar" interferências e reagiram, no seu caso, de uma forma "muito segura".Breuer alertou que a Alemanha e o resto da Europa estão sempre sob ameaça de "sabotagem, espionagem, influência híbrida e ações híbridas", atos que muitas vezes podem ser atribuídos a atores estatais, incluindo a Rússia.De acordo com meios de comunicação social alemães como o Focus, o inspetor-geral da Bundeswehr sofreu interferências quando sobrevoava o Mar Báltico a norte e, noutra ocasião, quando se deslocava à Lituânia para visitar manobras militares.Por sua vez, o inspetor da Marinha, o vice-almirante Jan Christian Kaack, confirmou que o bloqueio de GPS está "na ordem do dia, tanto contra alvos militares como civis".Assim, recordou o encerramento temporário do aeroporto de Tartu, na Estónia, devido ao risco de descolagens e aterragens, ou o impacto na navegação pelo arquipélago de Estocolmo, onde, disse, só se pode confiar na posição se se tiver um mapa impresso em papel.A Comissão Europeia confirmou hoje que o avião em que a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, viajava para a Bulgária no domingo sofreu uma interferência no GPS, alegadamente perpetrada pela Rússia, embora o avião tenha aterrado sem incidentes.A porta-voz da União Europeia, Arianna Podestà, disse à agência noticiosa espanhola EFE que as autoridades búlgaras informaram a Comissão de que suspeitavam que "esta interferência flagrante foi levada a cabo pela Rússia".O Kremlin (presidência russa) negou qualquer envolvimento na alegada sabotagem do avião de Von der Leyen.."Sabotagem" do avião de Von der Leyen. Kremlin nega envolvimento