Branson, o milionário à conquista do espaço

"Espaço, a última fronteira..." O milionário britânico Richard Branson, fã da saga Star Trek, prepara-se para cumprir este domingo (se a meteorologia assim o permitir) o sonho de deixar o planeta Terra. Mas ao contrário do comandante Kirk a bordo da USS Entreprise, a viagem na SpaceShipTwo batizada VSS Unity não será "onde nenhum homem foi antes". Apenas "onde nenhum milionário foi antes", a cerca de 80 quilómetros de altitude. A aventura, a partir do Novo México, deve começar pelas 14.00 de Lisboa, sendo que o voo deverá durar apenas cerca de duas horas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com uma fortuna estimada de 4,8 mil milhões de euros, Branson, de 70 anos, e a sua Virgin Galactic preparam-se para bater outro milionário na corrida ao espaço, o fundador da Amazon, Jeff Bezos. A viagem deste, a bordo da nave da sua empresa Blue Origin, está prevista só para dia 20. "É uma coincidência incrível e maravilhosa irmos no mesmo mês", disse o britânico ao jornal The Washington Post, rejeitando a ideia de uma corrida ao espaço. Certo é que a data do seu voo foi revelada poucas horas depois de Bezos fazer o seu próprio anúncio.

Dos discos ao espaço

Nascido a 18 de julho de 1950 em Londres, Branson sofre de dislexia e o diretor da escola privada que frequentou ter-lhe-á dito, no último dia, que ou acabaria na prisão ou tornar-se-ia milionário. O seu primeiro negócio foi uma revista, intitulada Student, que lançou aos 16 anos, mas foi a partir dos 20, com a venda de discos pelo correio que lançaria as bases da Virgin Records e do grupo Virgin. Rádios, hotéis, comboios, aviões... Estas são apenas algumas das áreas pelas quais enveredou, com a sua empresa a ter atualmente mais de 70 mil funcionários.

A nave SpaceShipTwo VSS Unity sob as asas do avião WhiteKnightTwo, num dos voos de teste. Ambas descolam do Novo México, sendo a nave lançada apenas quando atinge os 15 mil metros de altitude. © DR/Virgin Galactic

Conhecido pelas suas aventuras e vários recordes do mundo, desde travessias do Atlântico ou do Pacífico em iates ou balões de ar quente ao maior número de pessoas num kitesurf, Branson prepara-se agora para ser o primeiro milionário a voar para o espaço, depois de ter criado a Virgin Galactic em 2004 para apostar no turismo espacial. A ideia de Branson era ter feito a sua primeira viagem há dois anos, mas sucessivos atrasos e até um trágico acidente, que causou a morte de um piloto em 2014, impediram-no até agora de realizar o sonho.

"Sempre fui um sonhador. A minha mãe [que morreu com covid-19 em janeiro] ensinou-me a nunca desistir e alcançar as estrelas", disse Branson. Este será o primeiro voo de teste com quatro passageiros, além dos dois pilotos, a bordo da SpaceShipTwo, que já fez três viagens com sucesso ao espaço - para os norte-americanos, as 50 milhas (ou 80 quilómetros) marcam a fronteira do espaço. A nave descola acoplada ao avião WhiteKnightTwo, sendo lançada depois a uma velocidade mais de três vezes a do som. Quando atingir a altitude máxima, os passageiros terão alguns minutos sem gravidade, antes de a nave voltar para a Terra, aterrando como um avião normal.

O sucesso do voo abrirá a porta ao turismo espacial, havendo já mais de 600 reservas para a experiência que poderá custará entre 300 mil e 400 mil dólares.

susana.f.salvador