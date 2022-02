Biden acredita que Putin já decidiu invadir a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta sexta-feira acreditar que o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia.

"A partir deste momento, estou convencido de que ele tomou a decisão", disse o líder norte-americano na Casa Branca. "Até que o faça, a diplomacia é sempre uma possibilidade", acrescentou..

Quando questionado sobre o assunto anteriormente, Biden nunca tinha afirmado acreditar que Putin já tivesse tomado uma decisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O presidente dos EUA disse que houve um aumento na desinformação russa que pode ser usada como pretexto para uma invasão à Ucrânia, em alusão aos relatórios divulgados pela Rússia de que a Ucrânia está a planear lançar um ataque em Donbass, região controlada pelos separatistas.

"Tudo isso coincide com a cartilha que os russos utilizaram antes e está de acordo com o cenário de pretexto sobre o qual os Estados Unidos e os nossos aliados têm sido alertados há semanas", afirmou, revelando que foi visto um aumento nas violações de cessar-fogo no leste da Ucrânia.

"Por exemplo, um bombardeio do jardim de infância ucraniano que ontem [quinta-feira] a Rússia afirmou falsamente ter sido realizado pela Ucrânia. Também continuamos a ver mais e mais desinformação a ser divulgada ao público russo, incluindo de separatistas apoiados pela Rússia, alegando que a Ucrânia planeia lançar um ataque ofensivo maciço em Donbass. Não há evidências dessas afirmações e desafia a lógica acreditar que os ucranianos escolheriam este momento, com mais de 150 mil soldados dispostos nas suas fronteiras, para escalar um conflito de um ano", explicou.

Washington e Londres acusam Rússia de ciberataques ao setor financeiro ucraniano

Os Estados Unidos e o Reino Unido acusaram esta sexta-feira a Rússia de ser responsável pelos ciberataques desta semana contra o Ministério da Defesa da Ucrânia e grandes instituições bancárias deste país.

Os ataques desta semana foram de "impacto limitado", já que as autoridades ucranianas conseguiram rapidamente repor as redes 'online', mas é possível que os russos estivessem a preparar as bases para invasões mais destrutivas, disse a principal autoridade de segurança cibernética da Casa Branca, Anne Neuberger.

As autoridades ucranianas classificaram os ciberataques de terça-feira como os piores da história do país.

Enquanto interromperam os serviços bancários 'online', os ataques impediram algumas comunicações do governo e foram provocados para causar o pânico, de acordo com o principal engenheiro de ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) da empresa de segurança cibernética Netscout, Roland Dobbins.

"A maioria dos DDoS são bem-sucedidos devido à falta de preparação dos atacados", disse Dobbins, acrescentando que a maioria dos serviços comerciais de segurança projetados para combater as investidas provavelmente seriam capazes de afastar os ataques de terça-feira.

O Reino Unido, por seu lado, culpou a Rússia na noite desta sexta-feira pelos ataques cibernéticos que visaram o setor financeiro ucraniano, nos quais Moscovo negou qualquer envolvimento.

"O governo britânico acredita que a inteligência militar russa (GRU) esteve envolvida nos ataques de 'computadores' esta semana... contra o setor financeiro na Ucrânia", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado em comunicado.

em atualização