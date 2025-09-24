Alemanha revela que avião de combate russo sobrevoou fragata alemã no Mar Báltico. Ministro fala em provocação

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse esta quarta-feira que um avião de combate russo sobrevoou recentemente uma fragata alemã no Mar Báltico, uma ação que descreveu como uma tentativa de provocação por parte de Moscovo.Durante a discussão do orçamento para 2026 na câmara baixa do parlamento alemão (Bundestag), Pistorius recordou que nos últimos dias “drones e caças russos penetraram no espaço aéreo da Polónia e da Estónia”, acrescentando que “sobrevoaram uma fragata alemã no Mar Báltico”, sem fornecer mais pormenores sobre o incidente.O ministro da Defesa sublinhou que a Europa testemunhou "uma e outra vez como a guerra e a situação de ameaça são reais", mas voltou a pedir aos aliados para que não se deixem levar pelas provocações do Presidente russo, Vladimir Putin..Conselho de Segurança da ONU reúne de urgência a pedido da Estónia após invasão de espaço aéreo. "Putin quer provocar os países membros da NATO e quer identificar, expor e explorar as alegadas fraquezas da aliança da NATO", disse Pistorius, que reiterou mais uma vez que a resposta dos aliados deve ser firme e unida, mas também contida.Na terça-feira, Pistorius frisou esta ideia de que os membros da Aliança Atlântica não devem cair nas "armadilhas" de Putin, logo após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que os países da NATO deviam abater os aviões russos que violassem o seu espaço aéreo.No seu discurso de hoje, o ministro defendeu a necessidade de consagrar 108,2 mil milhões de euros à defesa no próximo ano, de acordo com o projeto de orçamento para 2026, o montante mais elevado desde o fim da Guerra Fria..NATO intercetou os três caças MiG russos que violaram o espaço aéreo da Estónia, membro da Aliança Atlântica. Deste montante, 82,69 mil milhões de euros provêm do orçamento geral - em comparação com os 62 mil milhões de euros aprovados para este ano - a que se somarão ainda mais 25,5 mil milhões de euros do orçamento extraordinário para o exército.Deste valor, 47,99 mil milhões de euros deverão ser gastos em novas aquisições para as forças armadas, 24,71 mil milhões de euros em despesas de pessoal e 11,31 mil milhões de euros em alojamento para os soldados, cujo número, segundo Pistorius, deverá aumentar para 460 mil efetivos no ativo e na reserva..Polónia anuncia aumento da presença militar norte-americana no país