Joana Gonçalves e os três filhos: os dois mais novos estão no pré-escolar e 1.º ciclo e a filha o 2.º ciclo. Por isso reconhece que é difícil conseguir que “as crianças mais pequenas vão para a escola com entusiasmo” quando a irmã está de férias.
Prolongamentodas aulas no 1.º ciclo é a “solução para os pais continuarem a trabalhar”

Alunos mais novos voltam a ser os últimos a terminar o ano letivo. Diretores, professores, sindicatos e pais querem calendário idêntico para todos os anos não sujeitos a exame.
Cynthia Valente
