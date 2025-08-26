Mourinho coloca pressão no Benfica e dá bicadas internas. Lage apela à razão

Rotulado de treinador defensivo por muitos, José Mourinho esteve ao ataque, como é seu apanágio, no lançamento do Benfica-Fenerbahçe desta quarta-feira (20:00), da segunda-mão do playoff de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, depois do 0-0 em Istambul.O técnico português não desperdiçou as perguntas que os jornalistas lhe fizeram no Estádio da Luz e aproveitou para retirar pressão das costas dos seus jogadores e colocá-la nas das costas dos jogadores dos encarnados, que no seu entender tem um plantel com mais soluções.“Não temos o mesmo plantel do Benfica para fazer flores e criar surpresas. Somos aquilo que somos e não temos grandes opções para criar surpresas. O Bruno Lage é seguramente um treinador feliz pelas múltiplas opções que tem, eu não tenho o mesmo, mas vamos jogar”, afirmou na conferência de imprensa, quando questionado sobre se está a pensar em surpresas no onze inicial, tendo adiantado a titularidade de Amrabat e Szymanski, poupados no mais recente jogo do campeonato turco. “Não estou aqui a vender história e a pôr no patamar que não é o seu. É muito completo, competitivo, equilibrado”, acrescentou..Benfica no mar de milhões que separa Champions e Liga Europa.Na mesma toada, quando antes a Sport TV lhe perguntou se era especial regressar à casa do clube onde iniciou a carreira de treinador principal e sobre o facto de nunca ter perdido no Estádio da Luz, voltou a focar-se nas diferenças que considera existir: “O meu FC Porto era muito melhor, o Manchester United era melhor. Neste caso o Benfica é uma equipa com poderio diferente da minha.”Mourinho chegou mesmo a dizer que, em caso de qualificação para a Champions, que as ambições do Fenerbahçe “são curtas”, pelo que seriam “mais realistas” na Liga Europa.Mas não foi só no Benfica que o setubalense de 62 anos quis meter pressão. Também na própria direção. E bastou uma pergunta sobre se o extremo sportinguista Geny Catamo está na lista de potenciais reforços do Fenerbahçe, nem foi necessário perguntar-lhe diretamente se está satisfeito com o plantel que tem à disposição. “No mercado toco pouco. Desde o último jogo com o Feyenoord até hoje não tivemos mais nenhum jogador disponível para estes dois jogos fundamentais. Os dois que foram contratados foram um dia ou dois depois do fecho das inscrições e isso retira o rótulo de a qualificação para a Champions ser a coisa mais importante. Se fosse, tinham chegado em condições de jogar contra o Benfica. Acho que o Geny não está na lista do Fenerbahçe. Honestamente nem acho que haja lista, nenhum jogador vai entrar depois desta eliminatória. Seria um contrassenso. O investimento é feito para atingir um determinado objetivo…”O special one comentou ainda as palavras Hamdi Akin, vice-presidente do Fenerbahçe, que se mostrou esperançoso na contratação do benfiquista Aktürkoglu e disse que o clube turco pode “facilmente passar” a eliminatória. “Eu não sei quem ele é. Tantas declarações que ele fez relativamente à dificuldade ou facilidade do jogo amanhã e eu desconheço a pessoa ou a influência na estrutura. Para mim, nunca me foi apresentado. Com os nomes também faço um bocadinho de confusão”, atirou. “Mais racionais do que emocionais”Bruno Lage falou horas antes de José Mourinho, mas tendo em conta do peso do jogo desta quarta-feira e talvez perspetivando mind games da parte do seu homólogo e conterrâneo, apelou à racionalidade. “Temos pela frente uma equipa de Liga dos Campeões. José Mourinho conhece muito bem o Benfica e o Estádio da Luz. O mote tem de passar por sermos mais racionais do que emocionais. No que toca à tática, temos de ter inteligência e paciência para vencer o jogo. Temos, no mínimo, 90 minutos para isso. Precisamos do apoio fantástico dos adeptos, eles têm de perceber isso. Queremos fazer um grande jogo”, adiantou o treinador do Benfica..Bruno Lage quer Benfica “mais racional do que emocional” frente ao Fenerbahçe para chegar à Champions.Privado de Florentino Luís, expulso no jogo de Istambul, Lage não adiantou quem vai jogar no lugar do médio português no meio-campo, mas revelou a composição de todo o setor defensivo. “Dahl também vai ser titular, tal como Trubin e António Silva. A linha defensiva vai ser a habitual, posso revelar isso”, avançou, esperando “um jogo muito tático”. “Vai ser um prazer enfrentar um grande treinador e acho que continua 50/50”, acrescentou.O técnico de 49 anos disse que Aktürkoglu “não fez uma boa prestação” no jogo de sábado com o Tondela e que por isso “saiu desiludido” e explicou ainda que Florentino, que tem sido apontado como possível reforço do Marselha, está a treinar na equipa B porque “treina melhor” no conjunto secundário do Benfica do que na equipa principal “em véspera de jogo”.