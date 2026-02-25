Leia aqui o DN desta quinta-feira, 26 de fevereiro

Processos contra a AIMA descem 78% após mudança na leiEsta é a manchete do DN deste dia. Ainda são mais de 100 mil processos, que obrigaram o tribunal a abrir um concurso extraordinário de juízes. Esta quinta-feira, o Parlamento discute proposta da IL para descentralizar os processos, atualmente todos em Lisboa. Porém, a solução para o problema é a AIMA funcionar.Na foto principal, os danos do temporal:Prejuízos no turismo do Centro superam os 15 milhões de euros e setor pede apoios a fundo perdidoAinda se sublinha: Governo garante que vai rever a lei do Tribunal de Contas até ao verãoDescarregue a edição eletrónica completa no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: