Um pouco antes do Halloween, quando as vivendas de Culver City estavam decoradas com esqueletos, fantasmas e abóboras, um carro estacionado de portas abertas passava a música FDT (F**k Donald Trump), de YG e Nipsey Hussle, no volume máximo. Os vizinhos sentavam-se à soleira das portas, levantando as mãos ao ritmo dos versos e sorrindo, numa espécie de exorcismo coletivo embalado pela música. Pelos jardins impecáveis das vivendas, que dão aos subúrbios um aspeto tão tipicamente americano, a mensagem dos cartazes era sempre a mesma, não importa quantas vezes se virasse para uma rua à direita ou à esquerda: "Votem em Biden-Harris."

O cenário repete-se por todo o lado no condado de Los Angeles, que, com dez milhões de habitantes, é o mais populoso do país inteiro. "Biden-Harris: Tornem a América orgulhosa outra vez", lê-se num estandarte em North Hollywood. "Qualquer adulto funcional 2020", lê-se noutro. Pelas ruas de Los Angeles é difícil encontrar um único sinal de apoio a Trump-Pence nos quintais, nos vidros traseiros dos carros ou nas janelas dos apartamentos.