De protesto em protesto até à derrocada do regime parece ser a estratégia da oposição venezuelana, agora encabeçada pelo autoproclamado Juan Guaidó. Durante a manifestação pacífica que decorreu entre as 12.00 e as 14.00 locais, Guaidó convocou para sábado mais uma jornada de luta nas ruas para que o presidente Nicolás Maduro renuncie e se convoquem eleições livres.