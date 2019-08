Emigração de médicos triplica nos primeiros seis meses deste ano

De Luísa Gonçalves a Luísa Pereira vão 32 anos de distância, muitas diferenças marcadas por duas gerações, mas não há distância no mesmo gosto pela medicina, no mesmo sentir desde crianças de que era médicas que queriam ser. Entre Luísa e Luísa há a distância de uma ter trabalhado 25 anos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), ali ter feito a sua formação, curso e especialidade de anestesia, de ter chegado a médica graduada e a diretora interina de um serviço e de ter de deixar tudo para trás, e de outra nem sequer ter colocado a hipótese de ficar em Portugal para fazer especialidade ou sequer saber o que é trabalhar no SNS.

Luísa e Luísa emigraram numa fase ainda muito marcada pela crise. Uma há mais de seis anos, a outra há três. Mas os pedidos de certificados para exercer no estrangeiro voltaram a disparar em 2018 e 2019. Neste ano, os presidentes das secções regionais do norte, do centro e do sul assinaram até agora 386 certificados, o triplo de 2018, quando passaram 130 sensivelmente no mesmo período. Uma tendência, acreditam, que continuará, com histórias idênticas às de Luísa e Luísa.