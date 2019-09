Wang Qunbin, 50 anos, é um dos quatro cofundadores e presidente do Grupo Fosun, uma empresa de investimentos com sede em Xangai que começou a investir na Europa depois da crise. A partir de 2014 tornou-se o maior investidor privado chinês em Portugal, onde adquiriu a maioria do capital em setores tão diferentes como a banca (Millennium BCP), companhias de seguros (Fidelidade), grupos privados de saúde (Luz Saúde), e na Europa, onde adquiriu gigantes do turismo (Club Med, Thomas Cook) e da moda.

Nesta entrevista, que foi feita antes da declaração de falência da Thomas Cook, empresa em que a Fosun investiu nos últimos meses, Qunbin avalia a nova política europeia sobre a China de forma otimista e explica o papel de Portugal na estratégia da Fosun. "Portugal dá estabilidade à Fosun: temos ativos muito bons e equipas de gestão fortes no país, o ambiente político é muito estável, mesmo depois da mudança de governo, e a economia recuperou muito bem."