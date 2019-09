O que leva um médico neurologista a querer ser deputado?

O que me leva à política é a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Lutar pelo SNS, por um novo investimento que permita recuperar de todos os ataques que tem sofrido ao longo das últimas décadas.

E isso traduz-se em quê?

O principal problema do SNS é que está a ser vítima de uma predação por parte dos grupos privados de saúde. E isso tem sido feito com a conivência dos governantes que temos tido nas últimas décadas. O que está a acontecer é que, à medida que o SNS se degrada, perde serviços e essa perda de serviços está a ser contratualizada com os privados, que beneficiam diretamente da degradação do SNS. É preciso investir no SNS para que recupere a sua autonomia. Porque o que estamos a fazer é criar uma renda fixa, que os contribuintes pagam, de serviços que o SNS não consegue, neste momento, providenciar. Isto é um ciclo vicioso que tem vindo a piorar nos últimos anos.