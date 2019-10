A dois dias do final do prazo para descontar os cheques-dentistas entregues às crianças de 7,10 e 13 anos ainda há mais de cem mil por utilizar.

Até ao início da semana ainda faltavam descontar 110 534 cheques-dentista do total de 346 134 emitidos no ano letivo de 2018-2019, ao abrigo do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO). De acordo com os dados recolhidos pelo DN junto da Direção-Geral da Saúde (DGS), o programa abrangeu neste ano 216 924 crianças de 7, 10 e 13 anos, que acionaram, até ao momento, 235 631 cheques, com uma taxa de utilização de 68%. A faixa etária que mais utiliza este apoio é precisamente a dos 13 anos: 102 564 cheques já foram descontados até ao momento por 37 271 utentes com esta idade.

A maioria dos cheques foram entregues ainda no final do ano letivo, antes mesmo de formalizadas as matrículas para este ano, por forma a permitir que os pais pudessem marcar consultas nos médicos-dentistas e beneficiar desse apoio. Segundo a DGS, nas faixas etárias de 7, 10 e 13 anos, "a escola identifica as crianças, organizando as listagens por faixa etária e turma. Às crianças livres de cáries é emitida uma referenciação para higienista oral, e às crianças com cáries em dentes permanentes é emitido um cheque-dentista".