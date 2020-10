O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu que "o islão está em crise em todo o mundo", prometendo medidas contra o separatismo islamita em França. Depois, insistiu no direito à publicação das caricaturas do profeta Maomé, consideradas uma blasfémia pelos muçulmanos, numa reação à decapitação de um professor que mostrou as imagens nas suas aulas.

As declarações não caíram bem no mundo muçulmano, com protestos desde Marrocos ao Bangladesh e apelos a um boicote à compra de produtos franceses. O próprio Macron, que alguns acusam de radicalizar o discurso com interesses eleitorais face à pressão da extrema-direita, foi apresentado como um "demónio" na primeira página de um jornal no Irão.