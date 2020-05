Quarenta e seis anos de democracia e nove presidenciais depois, as próximas eleições para o Palácio de Belém podem ter, pela primeira vez, uma mulher como a principal challenger ao atual Presidente. Se não parece muito, é muito mais do que aconteceu até hoje - nestas quase cinco décadas bastam e sobram os dedos de uma mão para contar as candidaturas no feminino à Presidência da República. E nunca com o apoio dos grandes partidos.

Se Ana Gomes - que anunciou estar em reflexão sobre uma candidatura a Belém no próximo ano - entrar na corrida será a quarta mulher a apresentar-se às urnas numas eleições presidenciais. Das três candidaturas registadas até agora, duas datam das últimas eleições, em 2016.