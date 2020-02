Se tivesse de escolher três grandes desilusões na vida de Vasco Pulido Valente após a maratona de 43 entrevistas que lhe fiz durante 15 meses (15.10.2018 a 20.01.2020), diria que a primeira seria uma grande frustração por não se ter tornado o ideólogo de uma direita portuguesa a partir da Revolução de Abril. Desejava-o e a sua presença intermitente na vida partidária nos primeiros anos de democracia confirma essa intenção após ter regressado definitivamente a Portugal depois do fim do salazarismo e ter-se envolvido na construção por uma nova sociedade em que o Partido Social Democrata (ex-PPD) teria um peso importante e definidor.

Acreditou que Sá Carneiro daria corpo a essa ideologia, mas a morte do líder do PSD a 4 de dezembro de 1980 num acidente aéreo fez cair por terra qualquer esperança, mesmo que depois se tenha aproximado politicamente e como conselheiro de Mário Soares e do Partido Socialista por via da sua convicção antimilitarista - contra a manutenção do Movimento das Forças Armadas na vida política em vez de regressarem aos quartéis após o golpe e da eternização do Conselho da Revolução - e numa posição anticomunista que logo previu ser necessária após assistir à chegada de Álvaro Cunhal a Lisboa, poucos dias após a queda do regime.