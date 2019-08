Seixas da Costa: "Bolsonaro está a fazer um mimetismo tropical de Trump"

Não há memória recente de uma troca de galhardetes deste calibre entre dois chefes de Estado. Ou de insultos dirigidos por ministros a um presidente. Um tipo de linguagem muito distante da postura diplomática e que pode afetar consideravelmente as relações entre dois países. Protagonistas principais: os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da França, Emmanuel Macron.

Sobre esta escalada de violência verbal, o DN falou com o embaixador Francisco Seixas da Costa. As redes sociais, um "detonador" chamado Donald Trump e até o deslumbramento de Bolsonaro por ter sido eleito são para o diplomata, que foi representante de Portugal na França e no Brasil, as causas principais do que está a acontecer.