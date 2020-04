Vladimir Ivanovich. Foi este o nome de código usado pelo homem que fez a ligação entre os autodenominados líderes da chamada República Popular de Donetsk e o Kremlin. O site de investigação Bellingcat identifica Vladimir Ivanovich como Andrey Ivanovich Burlaka, coronel da FSB (a agência de serviços de informação que sucedeu ao KGB) e chefe de Operações do Serviço de Fronteiras da agência.

Burlaka desempenha um cargo de topo na hierarquia do Kremlin. É também vice do diretor do Serviço de Fronteiras do FSB, que por sua vez é vice do diretor da FSB, Alexander Bortnikov.