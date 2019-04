Javi estava na calle Génova a vender bandeiras do Partido Popular por 5 euros. Durante uma hora não vendeu nem uma. "Em 2016 vendi todas", contou indignado à reportagem do El País, numa altura em que pouco menos de três dezenas de apoiantes populares esperavam por Pablo Casado, para ouvir o que tinha a dizer sobre aquele que foi o pior resultado da história do partido em eleições legislativas. Quando estavam apurados 99,92% dos resultados, o PP surgia com 16,70% dos votos e 66 deputados, ou seja, menos 71 do que os 137 que obteve em 2016.

"Descalabro, catástrofe, desastre total" diziam membros do setor moderado do PP, deixados de lado por Casado, que depois de suceder a Mariano Rajoy na liderança do PP, em 2018, o dirigiu mais para a direita numa tentativa de evitar trânsfugas para o Vox. Não conseguiu. "Perdemos o centro por culpa da viragem para a direita e por não atacarmos o Vox", afirmavam outros, enquanto esperavam por Casado. O ambiente na sede do PP era quase de cerimónia fúnebre, relatavam alguns jornalistas espanhóis, que acompanharam no terreno a noite eleitoral.