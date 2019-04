Os fãs sabem sempre onde encontrá-lo, como são avisados logo nas primeiras linhas da biografia publicada no site oficial, no qual é apresentado como um "artesão", sempre "em busca da verdade musical". Não esperem portanto vê-lo "em manchetes melodramáticas nos jornais, nem em painéis de júris de concursos de talentos", mas sim onde as canções nascem e vivem.

É lá que gosta de estar, na sala de ensaios, no estúdio de gravação ou num qualquer palco por esse mundo fora. Como aquele para o qual irá subir em Lisboa, na Altice Arena, nesta terça-feira, para mostrar aos fãs portugueses as novas e velhas músicas que continuam a fazer de Mark Knopfler um dos melhores compositores e guitarristas do firmamento do pop-rock.