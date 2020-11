Licenciada em Economia e doutorada em Geografia, Sónia Pereira fez investigação nas migrações. Coordenava o programa de reinstalação de refugiados da Organização Internacional das Migrações (OIM) antes de dirigir o Alto-Comissariado para as Migrações (ACM). Um trabalho que diz ser mais difícil do que a investigação mas mais interessante. Exerce o cargo restringindo-se às suas competências e em nome coletivo.



Iniciou funções a 2 de março e não adivinhava a dimensão desta pandemia. O que é que teve de alterar?

O plano de fundo não se alterou. Não se alterou o compromisso com a integração de migrantes e proteção aos refugiados e beneficiários de proteção internacional. Alterou-se a parte mais operacional e técnica, tivemos de fazer uma adaptação dos serviços para dar resposta às necessidades que surgiram com a pandemia.

Que tipo de adaptação?

Teve de se fazer uma transição digital forçada com um maior investimento nos mecanismos de resposta online e por telefone. Tradicionalmente, os nossos centros nacionais de apoio à integração de imigrantes [CNAI de Porto, Lisboa e Algarve] davam resposta presencial. Reforçámos a informação que disponibilizamos no site e fizemos um grande investimento na recolha de informação, na sua tradução e disponibilização, quer no âmbito da saúde quer nas novas medidas legislativas que afetam os cidadãos estrangeiros.